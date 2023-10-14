Оккупанты боятся наступления ВСУ на Крым и готовятся обороняться — ISW

Российские оккупационные войска готовятся к обороне в оккупированной части Херсонской области и аннексированном Крыму. В частности, они обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне, 13 октября, российские источники и Минобороны РФ заявили, что украинские силы продолжают усилия по укреплению долгосрочных позиций на островах реки Днепр и восточном (левом) берегу Херсонской области.

В свою очередь, украинский военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что армия РФ активно обустраивает передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра. По его словам, оккупанты заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки и Малокаховки и Малокаховки, а также быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины.

Машовец также заявил, что российское военное командование корректирует свою позицию на херсонском и крымском направлениях в ответ на беспокойство о возможности широкомасштабного форсирования Днепра и развитии украинских наступательных действий в Крым.

Машовец заявил, что российское командование усилило группировку войск "Днепр" и Гвардию Крыма, основные силы, обороняющиеся на этом участке фронта, частями российского 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия Южного военного). другие российские подразделения, которые базируются в Крыму Общая численность обороняющихся на этом направлении российских войск составляет чуть более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев из оккупированных Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Также российское военное командование формирует на крымском направлении новые подразделения из мобилизованных.

Напомним, партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники из Крыма на один из участков фронта на юге. Так, "АТЕШ" обнаружил опрокидывание старой тяжелой военной техники по трассе М17-Е97, а именно танка и бензовоза.

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