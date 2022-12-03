Оккупанты боятся потерять юг и выстраивают многоэшелонные линии обороны и масштабно окапываются - эксперт

Российские военные боятся встречи с Силами обороны на южном направлении, поэтому формируют тянущиеся на сотни километров многоэшелонные линии обороны с обороной ключевых узлов.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Также читайте Ермак встретился с Нуланд, которая прибыла в Украину с визитом

Он уверен, что противник не может просто так отходить из Запорожского направления, потому что даже на таком второстепенном направлении, как левый берег Днепра на Херсонщине, оккупанты строят настоящий укрепрайон.

Эксперт рассказывает, что российские военные масштабно окапываются на оккупированных территориях Запорожской области, выполняя огромный объем работ и привлекая огромные ресурсы. Они окопались не только на линии фронта и вдоль нее, но и глубоко в тылу. По его словам, они даже бетонируют укрепления, которые должны стать последней линией обороны перед перешейком в Крым. Также они обустраивают полноценную 5-слойную оборону от берега Днепра до перешейка с полуостровом. Там они создают специальные зоны противодесантной обороны в случае, если ВСУ проведут десантную операцию на берегу Черного моря в районе Херсонской области.

Кроме того, российские войска возводят мощную оборону в направлении Мелитополя, понимая, что Силы обороны могут пойти в наступление на этом участке фронта.

"Можно только предположить, сколько ДОТов, ДЗОТов, линий, рвов и других инженерных сооружений там уже выкопано и возведено для того, чтобы вести долговременную оборону. Поэтому поверить в то, что россияне просто уходят из Запорожья, по крайней мере сейчас, удивительно трудно", — сказал он.

Также читайте Срочный визит Шойгу в Белорусь: СМИ обратили внимание на интересные детали

Действительно ли оккупанты бегут из Запорожского направления

Ранее Генштаб сообщил, что российские кафиры отводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят к эвакуации персонал "администраций" населенных пунктов региона.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские кафиры начали бежать из Родов в Мариуполь, вывозя имущество из медучреждений.

Карта войны на 3 декабря: решисты бегут по позициям защитников вдоль линии столкновения

Читайте также: