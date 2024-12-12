"Оккупанты бросают все силы": Сырский оценил оборону на Покровском направлении

ВСУ сталкиваются с большим преимуществом российских войск в живой силе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Покровское направление, где провел встречу с воинами 38-й отдельной бригады морской пехоты.

В своем telegram-канале Сырский отметил, что на этом участке фронта идут ожесточенные бои с противником, превосходящим украинские силы численностью.

"Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Бои носят исключительно жесткий характер, российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск" – написал Главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что украинские военные демонстрируют чрезвычайную устойчивость и наносят значительные потери врагу.

“В таких условиях наша главная задача – усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянной подвозкой. Выслушал информацию о существующих проблемах и дал соответствующие распоряжения. Благодарен воинам за мужество и стойкость в борьбе с врагом”, – добавил он.

Напомним, россияне будут пытаться оцепить украинские силы под Покровском. Вооруженные силы Украины сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии.