Оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

18 марта оккупанты бросили гранату в мирных жителей города Тростянец. В результате взрыва погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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"По данным следствия, 18 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют, как "живые щиты".

Более 8 тысяч человек смогли накануне вывезти из заблокированных городов и сел Сумщины

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