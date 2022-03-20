Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин

Оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин

Дата публикации
Просмотры
3347
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин

Фото: Сумская областная прокуратура/Facebook

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

18 марта оккупанты бросили гранату в мирных жителей города Тростянец. В результате взрыва погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

"По данным следствия, 18 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют, как "живые щиты".

Более 8 тысяч человек смогли накануне вывезти из заблокированных городов и сел Сумщины

Более 8 тысяч человек смогли накануне вывезти из заблокированных городов и сел Сумщины

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация