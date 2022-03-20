Оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
18 марта оккупанты бросили гранату в мирных жителей города Тростянец. В результате взрыва погибли двое мужчин.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
"По данным следствия, 18 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют, как "живые щиты".
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