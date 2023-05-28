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Оккупанты бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z" — что известно

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z" — что известно

Оккупанты бросили в бой новую ПВК "Шторм Z". / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Российские заключенные направляются в регулярные подразделения оккупационных войск.

Враг начал применять дополнительную живую силу, такую как "Шторм Z". Это люди, лишенные свободы на территории Российской Федерации. Их собирают в значительном количестве и добавляют в регулярные подразделения российских оккупационных войск.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный ВСУ, воюющий на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко.

"Применяют преимущественно для так называемых "мясных штурмов". То есть задача именно этих "военнослужащих", если так можно о них сказать — максимально приблизиться к Силам обороны и "закопаться" хотя бы на штык лопаты. Потом они ликвидируются, на их место приходят следующие", — отметил военный.

По словам Федоренко, таких "мясных штурмов" может быть 10-12 за один день плюс дополнительно ночью. Противник пытается максимально "закопаться". Один окоп могут вырыть три оккупанта, потому что предыдущие два ликвидируются Силами обороны.

"Уровень мотивации для боевых действий у этих военных невысокий, но система принуждения работает так, что они производят ударно-штурмовые действия, и есть угроза", — отметил военный.

Напомним, по данным Генштаба, на Луганском направлении от россиян сбежали около 20 бывших заключенных, которые должны были усилить одно из своих подразделений в районе Сватового.

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Дата публикации
Просмотры
1619
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