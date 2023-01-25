Оккупанты будут активно наступать на восточном направлении до марта — генерал-майор запаса СБУ

Оккупанты пытаются собрать так называемый броневой кулак, основу которого будут составлять подготовленные мобилизованные россияне. С его помощью РФ планирует атаковать Донецкую и Луганскую области.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, часть мобилизованных российские власти бросали сразу в водоворот войны, остальная часть новобранцев проходила первичную подготовку, и именно сейчас их подтягивают к линии фронта.

"Не все мобилизованные первой волны попали на линию фронта. Часть из них были сразу брошены в бой для того, чтобы закрыть дыры, которые были в обороне и в контрнаступательных их подразделениях. Поэтому действительно очень огромные потери были. Они их вообще не готовили и бросали в топку как дрова. А часть из них, около 150 тыс., проходили первичную подготовку, восстановление имеющихся знаний. И, в частности, они проходили через полигоны как России, так и Беларуси. Поэтому эта уже более подготовленная часть мобилизованных сейчас подтягивается к линии фронта", – рассказал Ягун.

По словам генерал-майора запаса СБУ, вероятно, это именно тот резерв, на который рассчитывает враг в ближайшее время. Его, вероятно, будут пытаться активно использовать на Донецком и Луганском направлениях.

"И наши аналитики, и украинская разведка говорили, что во время назначения Герасимова руководить их так называемой "спецоперацией" была поставлена задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И это было приказано сделать буквально в ближайший месяц. Поэтому, я думаю, что до марта они будут активно наступать именно на этом направлении", – рассказал Ягун.

По его словам, военное руководство РФ перебросило часть российских войск, которые были использованы на Херсонском направлении, на Запорожское. Вместо них с полигонов подтащили свежемобилизованных.

"И что характерно: если раньше мы наблюдали много мотострелковых подразделений, то сейчас все больше и больше стрелковых. И вот эти подразделения фактически занимают пустые окопы. Нет активности артиллерии, как было в начале боев. И они пытаются накопить некий броневой кулак, как всегда было в тактике советской и русской армий. Но я думаю, что наша разведка вовремя сориентируется", — заметил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин таки не отменил указ о мобилизации в РФ, впрочем, официально объявить вторую волну он не может. В то же время личный состав постоянно набирают, а российская пропаганда нивелирует ценность жизни, пытаясь отправить русских мужчин умирать "за царя и отечество".

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