Оккупантов будут гнать, пока смогут: глава Авдеевской МВА – о переломном моменте в войне

Украинским защитникам очень тяжело вблизи Авдеевки, но они держатся.

На Авдеевском направлении второй месяц подряд продолжается штурм россиян, активизировавшихся в районе коксохимического завода.

Об этом заявил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш, передает NV.

Он рассказал о ситуации у Авдеевки. По его словам, защитникам крайне тяжело, но они держатся.

"Самое главное наше достижение за этот период – то, что линия обороны держится, никаких прорывов нет", – отметил Барабаш.

По его словам, "серая зона" увеличилась, однако основные объекты, в частности Авдеевский коксохимический завод находится под контролем ВСУ.

Как действует враг под Авдеевкой

По словам Барабаша, в последнее время россияне наступают преимущественно пехотой. На востоке страны изменилась погода, и теперь им там тяжело использовать технику.

"Потому что почвы очень тяжелые – так называемый глинозем на нашем направлении – и техника становится. Не только колесная, но и техника на траках тоже просто не может ехать", – объяснил Барабаш.

Поэтому враг бросает исключительно пехоту. Однако и ее уже меньше. Если раньше были группы по 40 окупантов, то теперь – по 8–12 человек. Очевидно, они истощаются.

У русских еще достаточно живой силы

По словам Барабаша, у российской армии еще есть потенциал в живой силе и оккупантов "будут гнать пока смогут",

Скорее всего, штурм города был политическим решением, так что окупантов будут гнать пока смогут. Однако именно Авдеевка может кардинально изменить ситуацию на фронте, считает Виталий Барабаш.

"Остановить штурмовые действия или отвести войска или что-то вроде такого – это должно быть какое-то политическое решение или глобальный перелом в этой войне в целом. И почему-то у меня такое впечатление, что этот перелом будет именно на Авдеевском направлении", – сказал он.

Напомним, бои за Авдеевку могут стать новым этапом войны, заявили и в WSJ. Битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны, говорят там.

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