Оккупанты будут наказывать местных в Запорожской области за подписки на украинские СМИ

Теперь россияне будут проверять телефоны местных в Запорожской области. Если там найдут подписки на украинские СМИ, "нарушителей" будут наказывать.

Российские оккупационные "власти" в Запорожской области ввели "военную цензуру" после юридически никчемного указа российского диктатора Владимира Путина о "военном положении" на захваченных территориях.

Об этом сообщил один из представителей оккупационного "руководства" области Владимир Рогов.

По его словам, с сегодняшнего дня, 27 октября, в Запорожской области оккупационные "правоохранители" будут избирательно проверять мобильные телефоны местных. Оккупанты будут искать подписки на украинские СМИ, которые россияне называют "пропагандистскими ресурсами террористического киевского режима".

"Если человек подписан на пропагандистские ресурсы (украинские СМИ — ред.), то впервые он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы", — заявили оккупанты в Запорожской области.

Кроме того, россияне угрожают уголовной ответственностью тем, кто "злостно будет нарушать требования" захватнических властей области.

Напомним, российское руководство, вероятно, активизировало свои усилия по цензуре среди блоггеров и военных корреспондентов РФ, освещающих войну в Украине В ближайшее время, ожидается, на российскую медиа-среду Кремль продолжит оказывать давление.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал истинные намерения российской пропаганды. По его словам, на самом деле агрессия России состоит в ее желании уничтожить соседей и восстановить Советский Союз.

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