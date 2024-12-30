Оккупанты будут пытаться создать тиски полуокружения в Донецкой области: эксперт об угрозе

Мала вероятность того, что россияне будут в лоб штурмовать Покровск.

В Донецкой области войска РФ попытаются обойти город Мирноград и создать тиски полуокружения с севера и северо-востока от Покровска.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев сказал в эфире "Радио NV".

"Враг все же решил создавать тиски полуокружения на первом этапе Покровско-Мирноградской городской агломерации. Южнее и юго-западнее Покровска ему это удалось. Сейчас я ожидаю, что в ближайшей перспективе враг будет пытаться обойти Мирноград с северо-востока и с севера для того, чтобы заблокировать наш гарнизон на этом участке фронта", — высказался Селезнев.

По его мнению, оккупанты вряд ли будут в лоб штурмовать Покровск.

"Перерезать пути логистического обеспечения нашего гарнизона, который защищает и Покровск, и Мирноград — ему вполне по силам. В принципе, те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в районе Покровска — они достаточно красноречивы", — отмечает Селезнев.

Как сообщалось, продолжаются бои за город Покровск.

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