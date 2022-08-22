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Оккупанты будут строить в Мариуполе "бетонные курятники" для военных РФ и коллаборантов

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Оккупанты будут строить в Мариуполе "бетонные курятники" для военных РФ и коллаборантов

Фото: Associated Press

В Мариуполе захватчики продолжают сносить поврежденные дома.

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики будут строить "бетонные курятники" для российских военных и коллаборантов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Снос домов – это лишь часть большой информационной постановки "жизнь восстанавливается". Никакой предпосылки или заботы о горожанах. Собственно, как и при строительстве. Из инсайда известно, что все "бетоны курятники Путина" готовят для военных и полицейских оккупантов. Чтобы обеспечить изоляцию и режим безопасности. Что касается нового распиаренного квартала – здесь будут проживать исключительно коллаборанты и работники оккупационной администрации. Единственного, чего точно нет в этой схеме – мариупольцев", — отметил он.

Напомним, Андрющенко указал на странные действия оккупантов в отношении судилища над защитниками в Мариуполе.

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