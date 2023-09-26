Оккупанты будут убегать "брассом, кролем и по-собачьи": Свитан про освобождение Крыма в 2023 году

Вооруженные силы Украины приступят к штурму для освобождения временно оккупированного Крыма в этом году. Это можно сделать, зайдя на полуостров через Армянск (город в Крыму – ред.) и высадив воздушный и морской десант.

Об этом "Главреду" рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

По словам военного эксперта, оккупанты будут убегать из Крыма после того, как ВСУ перебьют четыре моста – коридоры в Крым.

"Первый из них – это Крымский (или Керченский) мост, который мы уже дважды повредили. Думаю, на третий раз он будет выведен из строя на очень длительное время и прекратит свое существование как логистическая цепочка поставок военной продукции. Второй – сухопутный коридор в Крым, над перерезкой которого мы сейчас работаем, пытаясь выйти на Азовское побережье. Или хотя бы нужно подойти к основным линиям, пересечь железную дорогу и взять под контроль шоссейную дорогу, которая идет вдоль Азовского побережья", — отметил он.

Третий мост – воздушный. Роман Свитан говорит, что Украине придется уничтожить Ил-76 россиян, поскольку транспортные самолеты могут обеспечить некоторую переброску сил и средств противника в Крым и обратно.

"Четвертый мост – морской трафик. Для этого нужно уничтожить большинство кораблей Черноморского флота, главное – большие десантные корабли (ВДК), которые используются в качестве паромов. Вот по ним мы в последнее время и наносим удары. Это было видно и в море, и в сухом доке. Плюс нужно затопить большинство кораблей Черноморского флота", — добавил полковник запаса.

После того, как ВСУ перебьют эти четыре моста, ни одна военная группировка не сможет долго удерживаться в Крыму, поскольку армейских запасов оккупантам хватит на полторы-две недели. А гарнизонных, возможно, – на полтора-два месяца максимум.

"После чего это будут просто "зеленые человечки", десять лет назад захватывавшие Крым со стрелковым оружием, но без боеприпасов. После уничтожения этих четырех мостов у россиян останется три способа покинуть Крым: брассом, кролем и по-собачьи. Кто как может", – резюмировал Роман Свитан.

Напомним, полковник запаса объяснил, как ВСУ запустили новый этап войны ударами по Крыму.

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