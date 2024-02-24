Оккупанты быстрыми темпами продвигаются на Авдеевском направлении — обновленная карта от DeepState

Официального подтверждения о захвате поселка на Авдеевском направлении пока нет.

После взятия Авдеевки русские захватчики продвигаются. По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 24 февраля оккупационные войска оккупировали Ласточкино Донецкой области.

Об этом говорится на обновленной карте DeepState.

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"Враг оккупировал Ласточкино. Кацапы продолжают давить на Северное и Орловку. Где дальше командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?", — спрашивают они.

По состоянию на 21:40, официальной информации о возможном захвате Ласточкиного на Авдеевском направлении нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: У Авдеевки и Марьянки угрожающая ситуация. Враг может продвигаться дальше!

Напомним, 24 февраля омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал подробности расстрела оккупантами раненых военных в Авдеевке.

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