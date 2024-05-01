Оккупанты бьют FPV-дронами по мирным жителям в Часовом Яру — ГВА

В городе 682 человека остается. Это люди 60+.

Российские войска работают артиллерией и FPV-дронами по гражданским в Часовом Яру Донецкой области.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

Он подчеркнул, что по состоянию на 1 мая 2024 года город контролируется Украиной.

"Это украинский город и оккупантам здесь не место. Люди в городе сейчас просто существуют — назвать это условиями сложно, потому что отсутствует тепло, электричество, вода. В город большинство волонтеров уже не заезжают и это показатель. Основной риск — артиллерия и работа FPV- дронов, которые бьют по гражданским", — рассказал он.

По его словам, в городе 682 человека остается. Это люди 60+. Детей нет в городе.

Он добавил, что нет в городе ни одного уцелевшего многоэтажного дома. Большинство из них получили критические повреждения.

"Уже около месяца у нас пик обстрелов, на убыль пока не пошел, хотя этого очень хотелось бы. Максимальное количество обстрелов каждый день идет. В городе не бывает тихо", — добавил Чаус.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), Россия готовит резервы к новому наступлению на север от Авдеевки.

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