Оккупанты бьют из тяжелого вооружения и "Градов" по Лисичанску: есть погибшие и пострадавшие

Оккупанты бьют из тяжелого вооружения и "Градов" по Лисичанску: есть погибшие и пострадавшие

В результате обстрелов повреждены жилые дома.

Российская армия избивает из всех видов тяжелого вооружения по городам Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В частности, в Лисичанске в результате вражеских атак два человека погибли. Кроме того, двое детей находятся в тяжелом состоянии.

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"Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и "Градов", — говорится в сообщении Гайдая.

По его словам, несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.

Кроме того. накануне вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. В Лисичанске из-за обстрелов россиян возник пожар в девяти жилых домах, в Северодонецке — пьян и школы, в Рубежном — один. Ряд домов поврежден без загораний.

Как сообщалось, город Тростянец Сумской области несколько дней назад освободили от оккупантов. Оно разбито, а правоохранители находят тела убитых мирных жителей. Как рассказывают местные жители, оккупанты расстреливали людей на улицах, отбирали жилье и еду. После освобождения города в одном из гаражей нашли тело замученного мужчины. И такой случай в Тростянце не один.

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