Оккупанты бьют круглосуточно: в Херсонской области есть погибший из-за обстрелов

Российские войска почти 100 раз обстреляли Херсонщину.
Российские войска в течение суток 99 раз обстреляли Херсонщину. Повреждены два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и состав.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Один человек погиб, десять — ранены", — написал он.
Напомним, что в течение 23-24 декабря захватчики 88 раз открывали огонь по Херсону, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, танков, ЗУ-23-2, беспилотников и авиации.
В частности, войска РФ атаковали центр Херсона. Попали в больницу. Ранения получили медицинские работники и местная жительница.
Также утром 24 января 2024 российская авиация ударила по Новобериславу на Херсонщине. Пострадали два человека.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Атака шахедов на Херсонщину: видео первых минут после попадания. Под обстрел попала больница".
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