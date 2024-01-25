Оккупанты бьют круглосуточно: в Херсонской области есть погибший из-за обстрелов

Российские войска почти 100 раз обстреляли Херсонщину.

Российские войска в течение суток 99 раз обстреляли Херсонщину. Повреждены два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и состав.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Один человек погиб, десять — ранены", — написал он.

Напомним, что в течение 23-24 декабря захватчики 88 раз открывали огонь по Херсону, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, Градов, танков, ЗУ-23-2, беспилотников и авиации.

В частности, войска РФ атаковали центр Херсона. Попали в больницу. Ранения получили медицинские работники и местная жительница.

Также утром 24 января 2024 российская авиация ударила по Новобериславу на Херсонщине. Пострадали два человека.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Атака шахедов на Херсонщину: видео первых минут после попадания. Под обстрел попала больница".

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