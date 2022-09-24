Оккупанты бьют по дамбам, чтобы сорвать наступление ВСУ — британская разведка

Российские оккупанты наносят удары по дамбам, чтобы попытаться сорвать продвижение Вооруженных Сил Украины.

Маловероятно, что атаки вызвали значительный сбой в украинских операциях из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

"ВСУ продвигаются вперед к югу от мест ударов вдоль обеих рек, а российские командиры озабочены своими оперативными неудачами, из-за чего, вероятно, пытаются нанести удар по шлюзам плотин, чтобы затопить военные контрольно-пропускные пункты украинских войск", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска 21 сентября обстреляли ракетами Чугуевский район Харьковщины. В результате обстрелов разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе.

Оккупанты уже не первый день обстреливают дамбу Печенежского водохранилища. 20 сентября местные власти предупредили об угрозе подтопления.

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