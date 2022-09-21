Оккупанты бьют по Донецкой области: в Курахово попали в дом, в Торецке — в админздание

Российские оккупанты обстреливают населенные пункты от границы с Запорожской областью до границы с Луганщиной. Враг совершил девять огневых атак на Авдеевку. Впечатления также потерпели города Торецк, Бахмут, села Дорожное, Елизаветовка, Хромово, Яковлевка.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, а также пресс- служба Национальной полиции.

В Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. Здесь вражеский снаряд попал во двор одного из домов. Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской общины.

В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Кураховому. оккупанты попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, один человек может находиться под завалами.

В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка. Утром 21 сентября Торецк попал под артобстрел. Повреждено административное здание.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Фото: facebook/Павел Кириленко

В полиции сообщают, что в результате атак РФ уничтожены и повреждены 10 гражданских объектов: среди них семь жилых домов, цех коксохимического завода, железнодорожный вокзал.

Как сообщалось, За прошедшие сутки, 20 сентября, военные страны-агрессорки России убили шестерых жителей Донбасса. Кроме того, 20 человек получили ранения.

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