Оккупанты бьют по Донецкой области: в Курахово попали в дом, в Торецке — в админздание

Россияне продолжают стрелять по всей линии фронта Донецкой области.
Российские оккупанты обстреливают населенные пункты от границы с Запорожской областью до границы с Луганщиной. Враг совершил девять огневых атак на Авдеевку. Впечатления также потерпели города Торецк, Бахмут, села Дорожное, Елизаветовка, Хромово, Яковлевка.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, а также пресс- служба Национальной полиции.
В Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. Здесь вражеский снаряд попал во двор одного из домов. Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской общины.
В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Кураховому. оккупанты попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, один человек может находиться под завалами.
В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка. Утром 21 сентября Торецк попал под артобстрел. Повреждено административное здание.
В полиции сообщают, что в результате атак РФ уничтожены и повреждены 10 гражданских объектов: среди них семь жилых домов, цех коксохимического завода, железнодорожный вокзал.
Как сообщалось, За прошедшие сутки, 20 сентября, военные страны-агрессорки России убили шестерых жителей Донбасса. Кроме того, 20 человек получили ранения.
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