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Оккупанты бьют по Донетчине из артиллерии, авиации и ракет: фото последствий

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© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко

Армия Российской Федерации не перестает атаковать Донецкую область.

Россияне продолжают избивать по области из артиллерии и авиации, а также используют ракеты. В результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Утром 19 сентября массированный артобстрел претерпела Авдеевка. Пострадала центральная часть города. Информация о жертвах не поступала, отметил руководитель области.

Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску. В городе повреждено здание экономического колледжа. По предварительной информации, оккупанты использовали ЗРК С-300. Обошлось без пострадавших.

Около 02:00 ночи Торецк потерпел авиаудар. Россияне попали в частный сектор. Погиб один человек. Кроме того, накануне днем Торецк подвергся артобстрелу. Тогда в результате вражеской атаки снова пострадала школа №1 – филиал опорной школы №6. Также на территории общины ночью россияне разрушили школу №18 в Нью-Йорке.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

"Ежедневно россияне бьют по гражданским объектам, пытаясь нанести наибольший вред. Остаться в области означает подвергать себя неоправданному риску", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, российская армия в ночь на 19 сентября ракетами ударила по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. В результате обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса.

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