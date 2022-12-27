Оккупанты бьют по Харьковщине: какой район больше всего страдает от ударов РФ

Оккупанты продолжают разрушать дома.
Оккупационные войска продолжают обстреливать прилегающие к границе с РФ и линии столкновения территории Харьковщины. Больше всего страдает Купянский район.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Также под вражеским огнем минувших суток оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.
В результате вражеских обстрелов в селах Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал.
Кроме того, в деоккупированных районах области продолжается разминирование. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 43 взрывоопасных предмета.
"Наши военные на линии столкновения надежно удерживают позиции и предпринимают действия для окончательного освобождения от оккупантов Харьковской области. Верим в ВСУ и поддерживаем наших защитников", — подытожил чиновник.
Напомним, вечером 26 декабря в Харькове и области прогремели взрывы.
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