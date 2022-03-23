Оккупанты бьют по мирным домам: известно, в каком состоянии раненные в результате обстрела Лозовой (фото)

В больнице остаются шесть раненых при обстреле Лозовой.
В городе Лозовая Харьковской области оккупанты нанесли четыре ракетных удара, в результате которых есть погибший и раненные.
Об этом сообщает полиция харьковской области.
По данным правоохранителей, снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждено около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности, школу и детсад. Кроме того, погиб мужчина и 9 граждан получили ранения. Их госпитализировали в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.
Как сообщил городской глава Лозовой Сергей Зеленский Суспільному, троих человек уже выписали из больницы. В медучреждении остаются шесть раненых, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам Зеленского, одну пожилую женщину, чье жилье разрушено, поселили в гостиницу, другие разошлись по родным.
Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии. Данные о происшествии внесены в Единый учет заявлений и сообщений.
Напомним, что в Генштабе рассказали, как прошли предыдущие сутки и какие результаты ВСУ и другие группировки сил обороны.
Так, защитники Украины не позволяют восстановить врагу наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.
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