Оккупанты бьют по позициям ВСУ: один воин погиб, пять получили ранения, один — травмирование

За сутки зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
За прошедшие сутки, 13 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 14 июля.
Неподалеку Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого — из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного возле Донецка враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям ВСУ и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Павлаполя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.
У Причепиловки оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра. У Луганского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также были зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Кроме того, пять военных получили ранения, еще один — боевое травмирования. Воинов доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых — тяжелое, остальных — удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 14 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня возле Луганского.
Как сообщалось, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов заявил, что для того, чтобы поддерживаемые Россией боевики покинули оккупированные территории Донбасса, должно быть соответствующее личное решение главы Кремля Владимира Путина.