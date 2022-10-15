Оккупанты бьют по позициям ВСУ по линии фронта и пытаются выйти на админграницы Донецкой области — Генштаб

Россияне не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. Оккупанты также сосредоточили усилия на содержании временно захваченных территорий.

Российские оккупанты пытаются удерживать временно захваченные территории, а также не прекращают попыток выхода на административную границу Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генштаба 15 октября.

Отмечается, что агрессор продолжает сосредотачиваться на удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Оккупационные войска не прекращают обстреливать позиции ВСУ.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения", — говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов с РСЗО.

В Генштабе сообщили, что удары противника получили объекты и мирные граждане более 20 населенных пунктов. Среди них – Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледарь, Яковлевка, Давыдов Брид и Наливайковка.

В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".

Напомним, что по состоянию на 15 октября общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 64 700 тысяч человек. Данные уточняются.