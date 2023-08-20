Оккупанты бьют по Волчанску и Купянску – есть жертва и разрушения (фото)

Россияне продолжают удары по Харьковской области.
В г. Волчанск Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и неэксплуатируемом здании лечебного учреждения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также в течение дня оккупанты наносят артиллерийские удары по Купянску.
По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждены нежилые здания, автомобили.
По словам Синегубова, во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.
Напомним, в результате ракетного удара по Чернигову 19 августа оккупанты убили 19-летнего студента и двух преподавательниц Черниговской политехники (фото).
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