Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты бьют по Волчанску и Купянску – есть жертва и разрушения (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
234
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты бьют по Волчанску и Купянску – есть жертва и разрушения (фото)

Поврежден дом в Харьковской области вследствие артиллерийских ударов РФ. / Фото: Олег Синєгубов

Россияне продолжают удары по Харьковской области.

В г. Волчанск Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и неэксплуатируемом здании лечебного учреждения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в течение дня оккупанты наносят артиллерийские удары по Купянску.

По предварительным данным, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждены нежилые здания, автомобили.

Пожарный ликвидирует огонь после обстрелов окупантов. / ©
Пожарный ликвидирует огонь после обстрелов окупантов.
Пожар в Харьковской области после обстрелов РФ. / ©
Пожар в Харьковской области после обстрелов РФ.

По словам Синегубова, во время оказания помощи пострадал 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.

Напомним, в результате ракетного удара по Чернигову 19 августа оккупанты убили 19-летнего студента и двух преподавательниц Черниговской политехники (фото).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
234
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация