Оккупанты бьют ракетами по дамбе на Харьковщине: есть угроза подтопления

Российские войска на протяжении последних суток несколько раз атаковали и продолжают обстреливать дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области. Власти предупредили об угрозе подтопления.
В случае объявления тревоги местным жителям необходимо взять вещи первой необходимости и эвакуироваться.
Об этом глава Печенежской громады Александр Гусаров сообщил 20 сентября.
"Существует возможная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации из-за катастрофического затопления территорий вниз по течению", – говорится в заявлении.
Гусаров призвал местных жителей прислушиваться к извещениям и следить за сообщениями от власти.
"В случае объявления тревоги необходимо взять вещи первой необходимости и переместиться: жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и пер. Рыбного в пгт Печенеги – на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы); жителям улицы Гоголя в селе Кицевка – на гору (район кладбища); жителям улицы Демина в селе Пятницкое — на возвышенность села (ближе к лесу)", — указано в заявлении главы громады.
Напомним, российские оккупанты утром 17 сентября обстреляли Славянскую ТЭС. В результате вражеской атаки повреждено оборудование на территории станции.
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