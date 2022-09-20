Оккупанты бьют ракетами по дамбе на Харьковщине: есть угроза подтопления

Российские войска на протяжении последних суток несколько раз атаковали и продолжают обстреливать дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области. Власти предупредили об угрозе подтопления.

В случае объявления тревоги местным жителям необходимо взять вещи первой необходимости и эвакуироваться.

Об этом глава Печенежской громады Александр Гусаров сообщил 20 сентября.

"Существует возможная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации из-за катастрофического затопления территорий вниз по течению", – говорится в заявлении.

Гусаров призвал местных жителей прислушиваться к извещениям и следить за сообщениями от власти.

"В случае объявления тревоги необходимо взять вещи первой необходимости и переместиться: жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и пер. Рыбного в пгт Печенеги – на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы); жителям улицы Гоголя в селе Кицевка – на гору (район кладбища); жителям улицы Демина в селе Пятницкое — на возвышенность села (ближе к лесу)", — указано в заявлении главы громады.

Напомним, российские оккупанты утром 17 сентября обстреляли Славянскую ТЭС. В результате вражеской атаки повреждено оборудование на территории станции.

Клетки для женщин и пытки всех подряд: жертв в Изюме вдвое больше, чем в Буче - Дмитрий Лубинец

Читайте также: