Оккупанты целенаправленно разрушают больницы в Луганской области — Денисова

Российские оккупационные войска нарушают права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь.
В Луганской области разрушены и повреждены все медицинские учреждения. Регион постоянно испытывает удары от российской армии.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Несколько дней под прицельными обстрелами находится Северодонецкая больница. В последний раз, по сообщению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в течение нескольких часов решисты выпустили по ней до 10 снарядов. Впрочем, несмотря на крайне опасные условия труда, заведение продолжает лечить", - сообщила она.
По ее данным, до начала войны медицинская помощь здесь оказывалась около 300 пациентам, теперь только 100.
Напомним, глава Луганской ОВА показал видео обстрелянной оккупантами больницы в Северодонецке.
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