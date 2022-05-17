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Оккупанты целенаправленно разрушают больницы в Луганской области — Денисова

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Оккупанты целенаправленно разрушают больницы в Луганской области — Денисова

Фото: ЗОВА.

Российские оккупационные войска нарушают права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь.

В Луганской области разрушены и повреждены все медицинские учреждения. Регион постоянно испытывает удары от российской армии.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Несколько дней под прицельными обстрелами находится Северодонецкая больница. В последний раз, по сообщению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в течение нескольких часов решисты выпустили по ней до 10 снарядов. Впрочем, несмотря на крайне опасные условия труда, заведение продолжает лечить", - сообщила она.

По ее данным, до начала войны медицинская помощь здесь оказывалась около 300 пациентам, теперь только 100.

Напомним, глава Луганской ОВА показал видео обстрелянной оккупантами больницы в Северодонецке.

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