Оккупанты целый день беспощадно обстреливают Херсонщину: много жертв и раненых (фото и видео 18+)

Под огнем оккупантов Херсон и другие населенные пункты региона.

Российская армия 28 февраля беспощадно била из артиллерии по домам мирных жителей Херсона.

Об этом сообщают руководитель ОП Андрей Ермак и пресс-служба Херсонской ОВА.

"Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома. Есть потерпевшая. Также известно о погибшем человеке", — писал утром Ермак.

В ОВА уточнили, что погиб 71-летний мужчина. Раны от обломков вражеских снарядов оказались для него смертельными. Кроме того, тяжелые ранения получил 72-летний прохожий. Врачи борются за его жизнь.

"Люди, несколько минут назад имевшие крышу над головой, с болью и страхом показывают побитые дома и огромные воронки от снарядов. Женщину, которая жила на улице Купеческой, спасателям пришлось освобождать из-под руин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее", — рассказали в ОВА.

Херсон снова обстреляли российские захватчики / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Всего за сегодня из-за ударов армии РФ в Херсонской области погибли 4 человека, 5 человек ранены. Так, в селе Камышаны из-за обстрела РФ погиб 45-летний мужчина. Травмы были многочисленными и тяжелыми: пострадавший скончался в приемном отделении больницы.

Еще одного человека россияне ранили в Белозерке, двоих - в селе Веселое. В селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина.

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Напомним, российские войска в последнее время увеличили интенсивность обстрелов Херсона и других населенных пунктов региона. Так, в течение суток 26 февраля оккупанты 97 раз обстреляли территорию Херсонской области.

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