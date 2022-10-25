Оккупанты целый день обстреливали приграничные районы Сумщины: зафиксировано 106 "прилетов"

В частности, оккупанты сбрасывали на мирные населенные пункты взрывчатку из БПЛА.
Российские войска 12 раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение 25 октября: выпустили 106 различных снарядов по семи громадам.
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Сети.
В Краснопольской громаде оккупанты дважды атаковали один и тот же населенный пункт: с беспилотника сбрасывали взрывные устройства.
В Середино-Будской громаде захватчики устроили два обстрела. Сначала утром противник выпустил девять мин калибра 120 мм, а вечером ударил еще пять раз из САУ. Позже по тем же направлениям россияне устроили минометный обстрел: зафиксировано 10 "прилетов".
В Юнаковской громаде днем армия РФ из 120-миллиметровых минометов обстреляла одно из приграничных сел.
В Шалыгинской громаде оккупанты обстреляли из минометов приграничные села: зафиксировано семь "прилетов".
В Николаевской (приграничной) громаде захватчики дважды открывали огонь из ствольной артиллерии: зафиксировано 18 "прилетов".
В Зноб-Новгородской громаде вечером с, вероятно, САУ россияне били по приграничным населенным пунктам: восемь "прилетов".
В Белопольской громаде вечером был зафиксирован минометный обстрел с территории России. В общей сложности 27 "прилетов".
Один из снарядов попал в дом мирных жителей. На месте бушует пожар, однако люди живы.
Заметим, военный эксперт Олег Жданов предупредил, что Россия может нанести несколько массированных ракетных ударов по Украине до 15 ноября — старта саммита G20 на Бали.
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