Оккупанты целый вечер обстреливают Донецк: фото и видео

Под удар попал центр города, в частности, детсад.

Донецк 24 декабря в очередной раз находится под обстрелом, во время которого разрушаются дома, зафиксированы поврежденные авто и могут быть пострадавшие.

Об этом сообщают местные паблики, а также свидетельствуют опубликованные фото и видео.

Так, согласно опубликованным данным, зафиксирован "прилет" вблизи травматологии, в которой вылетели окна, а также – возле железнодорожной больницы.

Заметим, что удар был нанесен по Киевскому району города.

"Прилетело в детский сад №151 "Зайчик" на Университетской, 74а. Говорят, сторожа контузило", – говорится в сообщении местного телеграмм-канала.

Там также заявили о ранении семилетней девочки.

Напомним, российские оккупанты 24 декабря устроили обстрел Херсона, который периодически длился несколько часов. Жертвами вражеской атаки стали семь мирных людей. Еще 58 гражданских получили ранения. Был обстрелян рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. Повреждены десятки авто.

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