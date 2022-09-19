Оккупанты часами бросали на тыловые территории Донецкой области снаряды : люди онемели и начинали заикаться

Из танков, артиллерии и минометов россияне расстреливают прифронтовые украинские города Донецкой области. Особенно интенсивно бьют вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Родинское, близ Покровска, минувшей ночью атаковали семью ракетами, а в районе Бахмута накануне убили еще двух гражданских, говорится в ТСН.

Безумной силы взрыв раздался прямо у крыльца дома Вадима, мужчина едва говорит после пережитого, он начал заикаться.

Вражеская, воздушная ракетная атака на городок Родинское, рядом с Покровском, началась в 22:10 и продолжалась, говорят местные, почти час. «Была серия, здесь все гремело. Все продолжалось почти час, до 11 часов все гремело», — рассказывают местные.

На месте первого попадания образовалась огромная воронка, которая мгновенно начала заполняться водой, потому что решительный боеприпас перебил водопровод, вдребезги разбил летнюю кухню, несколько хозяйственных построек и жилой дом, в котором жили несколько семей. Уже через десять минут в соседнем дворе раздался следующий мощный взрыв. Хозяина дома, от которого в двух метрах и упал снаряд, завалили обломками. Ему удалось спастись.

В Родинском с десятиминутным интервалом взорвались трижды по две ракеты. Вероятно, выпущен из российского комплекса противовоздушной обороны С-300. «Было шесть взрывов, это были ракеты. Последний взрыв – это был кассетный боеприпас. Здесь именно шахтеры после смены были, шахтера одного ранило», – говорит боец Денис.

Седьмой российский снаряд, реактивный "Ураган", раскрывшийся еще в воздухе кассетными суббоеприпасами, накрыл почти половину города.

В глубоко-тыловом Родинском, кроме шахтера, возвращавшегося после смены домой, ранения получила еще одна местная жительница. Во фронтовом Бахмуте, без раненых, или даже погибших гражданских не проходят ни сутки.

Снаряды летят с восточного и южного направлений, по всему Бахмуту. На себе это ощущает и съемочная группа ТСН, оказавшаяся в городе во время прилетов.

Разрывы после выстрелов вражеских танков, из гаубиц и минометов раздаются и в городских окрестностях и в самом центре города почти непрерывно, независимо от времени суток.

Последние несколько дней мощнее всего рашисты обстреливают каждый раз после обеда. Именно после 15-ти и без того опустевший город, где не осталось ничего из коммунальных выгод, совсем вымирает. «Света нет, почти две недели. Воды тоже. Связи тоже у нас нет. А обстрелы постоянны», – говорят люди.

Жизнь теплится только под подъездами и у подвалов многоквартирных домов. На дрова люди рубят ветки деревьев, которые выворачивают с корнями мощные взрывы. Питаются из собственных запасов и за счет гуманитарки. Готовят, прямо на улице и поэтому жертв войны становится больше.

Только накануне в Бахмуте рашисты убили двух гражданских. Днем ранее, во время разбора завалов после ракетного удара, по разрушенной многоэтажке оккупанты ударили второй раз из артиллерии. Тогда погиб один из местных спасателей.

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