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Оккупанты частично блокируют Харьков и идут в наступление на Барвинково – Генштаб

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Оккупанты частично блокируют Харьков и идут в наступление на Барвинково – Генштаб

Getty Images

Идет частичное блокирование российскими войсками Харькова.

Враг продолжает обстреливать город.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 26 апреля.

"На Слобожанском направлении враждебные группировки из состава подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты идут в наступление в направлении населенного пункта Барвинково. Для того чтобы выявить позиции украинских военных, враг использует беспилотники.

"На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск, при поддержке артиллерии, проводят наступление в направлении населенного пункта Барвинково. Целью разведки позиций наших войск враг продолжает применять БПЛА в указанном районе", — сообщает Генштаб.

Напомним, по состоянию на 26 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 22,1 тысяч человек.

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