Оккупанты частично блокируют Харьков и идут в наступление на Барвинково – Генштаб

Оккупанты частично блокируют Харьков и идут в наступление на Барвинково – Генштаб

Идет частичное блокирование российскими войсками Харькова.

Враг продолжает обстреливать город.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 26 апреля.

"На Слобожанском направлении враждебные группировки из состава подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты идут в наступление в направлении населенного пункта Барвинково. Для того чтобы выявить позиции украинских военных, враг использует беспилотники.

"На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск, при поддержке артиллерии, проводят наступление в направлении населенного пункта Барвинково. Целью разведки позиций наших войск враг продолжает применять БПЛА в указанном районе", — сообщает Генштаб.

Напомним, по состоянию на 26 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 22,1 тысяч человек.

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