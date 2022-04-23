Оккупанты частично блокируют Харьков и пытаются наступать на Северодонецком направлении — Генштаб

Российские оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между этими территориями и оккупированным Крымом.

Уже 59 суток армия страны агрессорки прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба 23 апреля.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

В Генштабе отмечают, что не исключают провокаций на украинско-российской границе, обвинив в них представителей Сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобужском направлениях с целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении Николаева противник производит обстрелы позиций ВСУ. Для наращивания системы ПВО в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении российские захватчики частично блокируют Харьков и обстреливают его из ствольной и реактивной артиллерии. Отдельные вражеские подразделения ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Кроме того, противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасиловании гражданского населения в Буче под Киевом, действуют в районе Изюма. Там оккупанты России уже понесли потери.

На Донецком направлении в противник сосредоточены основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении. Кроме того, враг оказывает интенсивное огненное влияние на украинские войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе и с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

В Запорожском направлении, на усиление своей группировки, противник переместил БТГ.

В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения ППК "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

В Генштабе отмечают, что только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

Как сообщала британская разведка, объявив новой целью захват хотя бы Донбасса и южной части Украины, Россия признала, что попытка оккупировать всю страну потерпела неудачу. После поражений в захвате большей части Украины, включая Киев, российские власти решили удовлетвориться меньшим.

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