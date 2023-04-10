Оккупанты частично разрушили мост на Черниговщине и 78 раз обстреляли Херсонщину – ситуация в регионах

Ночь против 10 апреля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации обнародовали ситуацию в регионах по состоянию на 9:00 понедельника, 10 апреля.

Черниговщина

За сутки – два обстрела. Днем российская ракета ударила по мосту через реку Судость (недалеко от села Гремяч), мост частично разрушен. Также россияне обстреляли из минометов территорию Семеновской громады – без жертв.

Сумщина

Ночью оккупантами совершен минометный обстрел (20 приходов) по территории Середино-Будской территориальной громады. Данные о последствиях уточняются.

Также сегодня над Сумской областью Силами обороны Украины сбит вражеский БПЛА (предварительно типа Zala 421-16е).

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы двух пограничных громад: Новослободской и Белопольской – без последствий.

Запорожская область

Три авиационные атаки, одна с применением БПЛА и 58 артиллерийских обстрелов враг совершил на территории области. Васильевский и Пологовский районы под обстрелами – за сутки добавилось 31 новое разрушение. Кроме человеческих домов и хозяйственных построек разрушено современное образовательное учреждение в небольшом селе.

Харьковщина

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Первомайское.

Вчера в результате обстрела с. Петропавловка Купянского района поврежден жилой дом. При обстреле с. Куриловка Купянского района повреждено 15 частных домов. Враг из минометов обстрелял с. Караическое Чугуевского района. Ранение получил 36-летний гражданский мужчина – его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате обстрелов с. Подолы Купянского района зафиксировано попадание с РСЗО "Град" по территории леса. Произошел лесной пожар. В с. Снежковка Изюмского района 38-летний гражданский мужчина в собственном огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток". Он был госпитализирован с осколочными ранениями.

Луганщина

Оккупанты попытались вести безуспешные наступательные действия южнее Дибровы. Урон, который кадровым войскам РФ наносит украинская армия, россияне восполняют за счет мобилизованных.

За минувшие сутки артиллерийские обстрелы со стороны захватчиков получили Новоселовское, Макеевка, Невское и Белогоровка.

Донетчина

По области за сутки – четверо раненых.

Оккупанты применяли ЗРК "С-300", авиаудары (тип ракет не установлен), РСЗО "Смерч", "Град", артиллерия, минометы. Обстрелянные населённые пункты: Авдеевка (жилой сектор, дачный кооператив «Ивушка»); Дружковка (жилой сектор, блокпост); Константиновка (жилой сектор, бывший профилакторий); Курахово (Кураховская ТЭС, жилищный сектор, гаражный кооператив «Энергетик»); пгт Большая Новоселка (жилой сектор); с.Архангельское (окрестности населенного пункта); с.Каменка (окрестности населенного пункта); с.Ласточкино (окрестности населенного пункта).

Николаевщина

Вчера днем ​​враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина

Ситуация в области остается сложной. За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов. 17 снарядов попали по Херсону.

Враг попал по жилым кварталам населенных пунктов области, территорию и постройки гаражного кооператива Корабельного района города Херсон.

Противник нанес удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской громады. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской громады. Информация об объеме разрушений уточняется. Жертв среди мирных жителей области нет.

С деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.

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