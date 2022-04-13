Оккупанты частично заблокировали Харьков на Слобожанском направлении — Генштаб

В связи с невозможностью захвата города вооруженные силы РФ продолжают артиллерией уничтожать его инфраструктуру.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 апреля.

"В связи с невозможностью его (Харькова – ред.) захвата, вооруженные силы российской федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города", — говорится в сводке.

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В среду, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин и его армия меняют свою стратегию. "Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент России Путин пытается стянуть на Донбасс силы, которые по численности в пять раз будут превышать расположенные там украинские войска.

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