Оккупанты через Мариуполь перебрасывают на Бердянское направление живую силу и БК (видео)

Речь идет о более чем 20 грузовиках и инженерном транспорте.

Российские оккупанты перекидывают через захваченный Мариуполь в направлении Бердянска живую силу и боекомплект.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, фиксируется очередная большая опрокидывание "пока живой" силы и БК через Мариуполь в направлении Бердянска. Речь идет о более чем 20 грузовиках и инженерном транспорте в колоннах. Танки и другую тяжелую технику не фиксировали.

“Нами проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов военных россиян в Мариупольских пабликах. В результате анализа можно утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от пяти дней до двух недель. Интересная тенденция: из 100% аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после опрокидывания по аналитической гипотезе в сторону фронта навсегда исчезает из сети не менее 40%. Это может коррелироваться с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Оккупанты через Мариуполь перебрасывают на Бердянское направление живую силу

Напомним, что одно неправильное решение Украины приведет к новой войне с Россией.

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