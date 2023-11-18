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Оккупанты через Мариуполь перекидывают новые резервы на Запорожье – Андрющенко

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты через Мариуполь перекидывают новые резервы на Запорожье – Андрющенко

Техника окупантов в Мариуполе / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Оккупанты, возможно, формируют новые резервы на Запорожском направлении.

Через Мариуполь в ночь на 18 ноября российские захватчики перебросили более 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой в направлении Бердянска.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, возвращение к тактике перекидывания техники ночью, характер и ее составляющая указывают на возможное новое формирование резервов на Запорожском направлении вместо тех, которые три недели назад были переброшены на север Донецкой области.

Напомним, в Мариуполе увеличилось количество новых могил – оккупанты хоронят людей в траншеях (видео).

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347
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