Оккупанты через Мариуполь перекидывают новые резервы на Запорожье – Андрющенко

Оккупанты, возможно, формируют новые резервы на Запорожском направлении.
Через Мариуполь в ночь на 18 ноября российские захватчики перебросили более 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой в направлении Бердянска.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, возвращение к тактике перекидывания техники ночью, характер и ее составляющая указывают на возможное новое формирование резервов на Запорожском направлении вместо тех, которые три недели назад были переброшены на север Донецкой области.
Напомним, в Мариуполе увеличилось количество новых могил – оккупанты хоронят людей в траншеях (видео).
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