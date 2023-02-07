Оккупанты что-то готовят: Зеленский — об угрозе повторного наступления РФ

Горячее всего на фронте — на востоке, в частности в Донецкой области, сообщил Зеленский.

Глава государства Владимир Зеленский заверил, что Украина внимательно следит за планами России и готова дать мощный отпор врагу.

Об этом украинский президент сказал во время традиционного видеообращения в среду, 7 февраля.

Зеленский рассказал, что 7 февраля провел совещания с военными и руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым, где обсудили ситуацию на фронте. По словам главы государства, горячее всего на фронте — на востоке, в частности на Донбассе.

"Провел несколько совещаний с военными, совещание с руководителем разведки. Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят кафиры. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять, причем по всем направлениям. Донетчина и восток, где горячее, — я о их вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру", — рассказал лидер Украины

Украинский политик выразил признательность воюющим на востоке пограничникам и военным оперативно-стратегической группировки "Північ" за охрану границы.

"И я хочу сегодня отметить бойцов на двух направлениях. Наших пограничников, которые воюют на Донбассе. За ежедневную храбрость и стойкость в боях. За результаты. Луганский и Харьковский пограничные отряды – я благодарю вас, ребята! Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые обеспечивают охрану севера нашего государства! Сумы, Чернигов, Киев, Житомирщина, Волынь. Оперативно-стратегическая группировка "Північ". Каждое направление имеет значение. Все вражеские сценарии прорабатываем. Государство защищаем", — заверил Зеленский.

Путин готовится к реваншу

Напомним, в декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которая может бросить в наступление в феврале или весной. После этого об угрозе повторного наступления заявили украинский президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.

В Минобороны РФ подтвердили подготовку к новым наступательным действиям в Украине. Как пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, именно для этого РФ производила частичную мобилизацию.

Однако полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что широкомасштабного наступления оккупантов не будет, а будет увеличение действий наступательного характера по всей линии фронта.