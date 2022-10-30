Оккупанты что-то задумали: эксперт объяснил, как будет проходить освобождение Херсона

Эксперт подчеркнул, что российская группировка войск на правом берегу Днепра оказалась в тяжелом положении.

Для Путина крайне важно удержать Херсон, потому что это единственный областной центр, который оккупанты смогли захватить от 24 февраля.

О сценарии деоккупации Херсона рассказал военный эксперт Андрей Рыженко в интервью "УНИАН".

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"Сейчас россияне что-то задумали. Херсон им нужен – это единственный областной центр, который они взяли. Им важна Каховка, потому что это вход в Северо-Крымский канал, без которого Крым жить не может. Сейчас они рисуют для своего зомбированного населения, чтобы показать, что они должны уйти из Херсона под каким-нибудь правильным предлогом", — говорит Рыженко.

По его мнению, в ходе освобождения в Херсоне не будет уличных боев.

"Уличные бои нам не нужны. Потому что, во-первых, мы теряем своих солдат, во-вторых, мы теряем местное население, в-третьих, зачем эти бои, если их можно выгнать другими способами", — пояснил эксперт.

Рыженко подчеркнул, что украинские войска не бьют в "лоб" во избежание больших потерь. Они работают либо мобильными группами, либо нащупывают слабенькие места россиян.

По его словам, положение россиян на правом берегу Днепра затруднено, в частности, из-за отсутствия путей обеспечения. Эксперт обратил внимание, что все мосты через Днепр и Ингулец выведены из нормальной эксплуатации, в связи с чем обеспечение 25-тысячной группировки россиян на правом берегу очень затруднено.

Контрнаступление в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области проходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, что российские войска, несмотря на заявления командования РФ, не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

Сегодня, 30 октября, в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.