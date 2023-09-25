Оккупанты, чтобы сдержать ВСУ, бросают в бой даже несформированные бригады — Буданов

Российские оккупанты, пытаясь сдержать контрнаступление ВСУ, бросают в бой даже несформированные бригады.

Об этом сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, пишет The War Zone.

По его словам, военные РФ вынуждены использовать все возможные силы для защиты. Они не могут одновременно эффективно сдерживать ВСУ и на Юге и в районе Бахмута. оккупанты боятся потерять город, поэтому разрываются на два фронта.

В то же время, операции на Бахмутском направлении, в частности, были направлены на сдерживание российских сил на Юге. Активные действия украинских военных не позволили опрокидывать войска на Бердянское и Мелитопольское направления.

Военные РФ перебросили севернее Бахмута 25-ю армию, которую только что создали и даже не укомплектовали — ориентировочно 15 тысяч военных.

"Угроза для россиян потерять Бахмут заставляет их постоянно передислоцировать дополнительные и дополнительные силы в район Бахмута, что, конечно, истощает их ресурсы по другим направлениям, например Юг", — отметил глава ГУР.

Напомним, чтов Запорожье расстреляли двух российских оккупантов.

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