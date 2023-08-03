Оккупанты чувствуют снарядный голод: как это влияет на ситуацию на поле боя

Армия русской Федерации испытывает недостаток орудия из-за ликвидирования складов с боеприпасами.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на прошлой неделе ВСУ уничтожили семь вражеских складов с боеприпасами на Левобережье. Именно поэтому количество обстрелов юга Украины значительно снизилось и достигало 30 в сутки.

"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы по боеприпасам, технике и личному составу. Но это происходит не в том соответствии темпа развития боевых событий, поэтому есть проседание в статистике, когда враг теряет возможность атаковать, и количество обстрелов уменьшается. Это проявление снарядного голода. ", – объяснила Гуменюк.