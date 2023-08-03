Оккупанты чувствуют снарядный голод: как это влияет на ситуацию на поле боя

ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу.
Армия русской Федерации испытывает недостаток орудия из-за ликвидирования складов с боеприпасами.
Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, на прошлой неделе ВСУ уничтожили семь вражеских складов с боеприпасами на Левобережье. Именно поэтому количество обстрелов юга Украины значительно снизилось и достигало 30 в сутки.
"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы по боеприпасам, технике и личному составу. Но это происходит не в том соответствии темпа развития боевых событий, поэтому есть проседание в статистике, когда враг теряет возможность атаковать, и количество обстрелов уменьшается. Это проявление снарядного голода. ", – объяснила Гуменюк.
Представитель ВСУ говорит: продолжая контрбатарейную борьбу, мы продолжаем их продвигать по левому берегу для того, чтобы они не имели возможности дистанционно обстреливать.
Как сообщалось, оккупанты пошли в контратаку на Бахмутском направлении. В Генштабе говорят, что российские войска пошли в контратаку западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки, что на Бахмутском направлении, чтобы восстановить утраченное положение. Попытки были безуспешны.