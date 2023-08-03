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Оккупанты чувствуют снарядный голод: как это влияет на ситуацию на поле боя

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Оккупанты чувствуют снарядный голод: как это влияет на ситуацию на поле боя

оккупанты чувствуют снарядный голод. / Фото: Associated Press

ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу.

Армия русской Федерации испытывает недостаток орудия из-за ликвидирования складов с боеприпасами.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на прошлой неделе ВСУ уничтожили семь вражеских складов с боеприпасами на Левобережье. Именно поэтому количество обстрелов юга Украины значительно снизилось и достигало 30 в сутки.

"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы по боеприпасам, технике и личному составу. Но это происходит не в том соответствии темпа развития боевых событий, поэтому есть проседание в статистике, когда враг теряет возможность атаковать, и количество обстрелов уменьшается. Это проявление снарядного голода. ", – объяснила Гуменюк.

Представитель ВСУ говорит: продолжая контрбатарейную борьбу, мы продолжаем их продвигать по левому берегу для того, чтобы они не имели возможности дистанционно обстреливать.

Как сообщалось, оккупанты пошли в контратаку на Бахмутском направлении. В Генштабе говорят, что российские войска пошли в контратаку западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки, что на Бахмутском направлении, чтобы восстановить утраченное положение. Попытки были безуспешны.

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Дата публикации
Просмотры
273
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