Оккупанты дали 20 минут, чтобы закопать изуродованное тело друга: 53-летний мужчина рассказал о пережитом терроре в Буче (фото 18+)

Когда россияне захватили Бучу, они начали врываться в каждый дом.

На днях украинские защитники освободили населенные пункты Киевщины от российских оккупантов. Каждый день появляются все новые и новые шокирующие истории людей, которым удалось выжить в оккупации России.

Одну из историй о бесчеловечном отношении оккупантов к гражданам Украины рассказал журналист издания ABC News Алексей Пшемысский.

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В частности, рассказывается о 53-летнем Николае из Бучи, которому россияне дали 20 минут, чтобы закопать изуродованное тело друга. Оккупанты взорвали мужчину гранатой, когда он придерживал дверь хранилища, где прятались женщины и пожилые люди.

"Николай сильно заикается. Лишь закурив сигарету, начинает говорить. Он живет в подвале уже 34 дня... В первый день боев в Буче в его окна прилетел снаряд, пробил стену и застрял в загоревшейся детской кровати. К счастью, детей он к тому времени уже эвакуировал. Огонь погасили, и сразу вместе с тремя друзьями спустили всех стариков и женщин в подвал, и сами перебрались туда", — говорится в сообщении.

По его словам, когда россияне захватили Бучу, они начали врываться в каждый дом. Оккупанты выводили мужчин на улицу, раздевали, искали татуировки. Двум друзьям Николая было за 50, еще один был гораздо моложе. Увидев его паспорт, оккупанты сказали, что ему нет 50, а значит, может воевать. В результате они поставили мужчину на колени и выстрелили в голову. Через несколько дней оккупанты без слов и предупреждений убили еще одного друга Николая.

Когда бои усилились, россияне словно взбесились, говорит Николай.

"До этого люди иногда выходили из подвала – приготовить есть или просто подышать воздухом. Но тогда решили запереться. Под вечер солдаты начали варить. Кричали, чтобы открыли. Прежде чем покинуть город, вероятно, хотели ворваться, чтобы расстрелять всех. Так случилось в одном из домов на соседнем. улицы. Не смог выломать дверь, бросили на лестницу гранату. С другой стороны вход крепко держал второй Леонид. Единственный из мужчин, который остался жив вместе с Николаем. Взрыв. А после него тишина. Целые сутки его тело пролежало на окровавленной лестнице. следующий день в дверь постучали снова, сказав – у вас есть 20 минут, чтобы все убрать", — рассказывает мужчина.

Когда Николай вышел, то увидел, что его другу оторвало голову и разбросало ноги. Остатки житель Бучи, как говорится, собрал в пакет и выкопал третью могилу. Говорит, что раскопать землю глубоко не смог, а поэтому теперь больше всего беспокоится, что когда пойдет дождь, песок размоет, и придут бродячие собаки.

Россияне дали 20 минут Николаю, чтобы похоронить товарищей / Фото из открытых источников

Убитый оккупантами мужчина / Фото из открытых источников

Следы крови во дворе / Фото из открытых источников

Напомним, в оккупированных населенных пунктах Черниговской области путинские армейцы уничтожали все на своем пути. В каждом дворе и погребе спасатели находят российские снаряды. Оккупанты убивали даже домашних животных.

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