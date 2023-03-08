Оккупанты дальше издеваются над похищенным в Херсоне енотом и возят его по фронту (видео)

Российские оккупанты продолжают издеваться над похищенным в Херсоне енотом и вывезли его на фронт на Луганское направление.

Об этом свидетельствует видео, выложенное в Сеть российскими средствами массовой пропаганды.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как российский захватчик на фоне огромной надписи "Счастье не за горами" поздравляет женщин с 8 марта, сжимая при этом в руках енота, пытающегося выбраться из рук оккупанта.

"Мы с маленьким полосатым братом Херси переместились на Луганское направление. Сегодня не поехали работать на передовую. Сегодня хотим поздравить всех женщин России и вообще всех женщин с 8 марта", – говорит в ролике российский военный.

Напомним, российские войска перед своим бегством из Херсона накрали даже животных из контактного зоопарка. Так, пленником врага стал и енот, которого один из захватчиков схватил за хвоста и бросил в коробку.

Позже захваченный в плен енот отомстил херсонскому коллаборанту Владимиру Сальдо, чуть не отгрыз ему пальцы.

В декабре 2022 года стало известно, что захватчики "зачислили" похищенного в Херсоне енота в учебное заведение в оккупированном Мелитополе.

Появилось видео, как командование ВС РФ в Херсоне лично ворует енотов из зоопарка

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