Оккупанты давят к северу от Великой Новоселки – DeepState об изменении ситуации на фронте

После захвата этого населённого пункта противник начал накапливать силы, перегруппировать подразделения и снова активизировал наступательные действия.

Российские войска наращивают активность в районе Великой Новоселки, пытаясь продвинуться в глубь украинской обороны.

Как сообщает аналитический ресурс DeepState, за последнюю неделю оккупанты ежедневно имели незначительные тактические успехи к северу от Великой Новоселки.

Ситуация вокруг Великой Новоселки. / Фото: t.me/DeepStateUA

После захвата этого населённого пункта противник начал накапливать силы, перегруппировать подразделения и снова активизировал наступательные действия. Основное давление сейчас сосредоточено в направлении Скудного и Бурлацкого.

За это время россияне полностью оккупировали Новый Комар и заняли значительную часть Новоочароватого. Враг также подошел почти вплотную к Бурлацкому по лесополосам и продолжает атаковать.

Ключевой целью окупантов в этом районе является село Комар, через которое проходит стратегически важный путь к Богатырю и обеспечивается логистика группировки Сил Обороны в районе Андреевки. Российские войска пытаются прорваться в это направление, однако пока безуспешно. Одновременно они пытаются продвинуться через Раздольное, однако украинские военные дают отпор.

Также DeepState сообщил, что из наиболее активных участков на Покровском отрезке в Донецкой области есть район села Срибное, где противник давит на позиции украинских военных. После постоянных штурмов он смог захватить село Запорожье и пытается развивать свой успех в направлении отрезка населенных пунктов Преображенка-Троицкое-Орехово.