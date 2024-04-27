Оккупанты давят на некоторых направлениях: Генштаб сообщил, что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клищиевка Донецкой областей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 составу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 составу материально-технических средств противника.

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