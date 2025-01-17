Оккупанты давят на нескольких направлениях на Донбассе: что там происходит

Силы обороны Украины сдерживают наступление окупантов и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Однако на востоке россияне давят.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

16 января войска РФ продолжили наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

15 и 16 января оккупанты наступали в районе Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Украинская бригада, действовавшая на Северском направлении, сообщила, что 14 января войска РФ совершили 5 механизированных штурмов неопределенными эшелонами в этом районе, и что ВСУ уничтожили две российские БМП, 39 мотоциклов и два вездехода.

Войска РФ недавно продвинулись в районе Часов Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах огнеупорного завода в центре города.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры от 16 января показывают, что оккупанты продвинулись в северной части города.

15 и 16 января российские захватчики продолжали наступать в районе самого Торецкого, в районе Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Леонидовки.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что оккупанты вошли во Времевку и незначительно продвинулись в восточной части населенного пункта.

15 и 16 января российские оккупанты продолжали наступать у самой Большой Новоселки, у Новых Комаров, Времевки и Нескучного.

Спикер украинской бригады, действующей на Боровом направлении, заявил, что оккупанты 8 и 9 января провели усиленный механизированный штурм в этом районе в составе 20 единиц бронетехники.

16 января войска РФ продолжили наступательные действия на Днепровском направлении, но также не продвинулись.

Ранее стало известно, что россияне оккупировали город Горняк Кураховского городского общества Покровского района Донецкой области.

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