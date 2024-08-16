Оккупанты давят на трех направлениях: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении продолжались семь боев вблизи Липцы, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении шли четыре боя в районах Часов Яра. Противник успеха не имел.

На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку от Железного, Торецкого, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 41 вражеское штурмовое действие.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак противника у Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении враг пять раз наступал, в частности, в сторону Водяного, Ровно и Константиновки.

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 10 раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении ситуация без изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, пять РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 73 автомобиля и 16 единиц спецтехники оккупантов.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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