Оккупанты давят по всем направлениям: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует позиции ВСУ.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал близ Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часов Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении агрессор предпринял 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времевском направлении противник совершил 34 штурма позиций ВСУ.

Четыре безрезультатных попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций предприняли захватчики на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с захватчиками.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил, что общие боевые потери российских оккупантов на утро 25 декабря составили 779 320 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1600 захватчиков.

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