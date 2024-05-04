Оккупанты давят со всех сторон: офицер ВСУ объяснил, что происходит в Часовом Яру

Россияне всеми силами пытаются захватить Часовой Яр. ВСУ держат город до конца – если враг зайдет в город, в уличных боях будет иметь преимущество.

Об этом сообщил заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

"Мы не можем комментировать заявления представителей ГУР, но относительно Вооруженных сил Украины — у нас нет команды терять Часовой Яр. Напротив — есть приказ держать Часовой Яр. Несколько бригад на этом направлении, в том числе и наша, все делают для того всеми силами и средствами, чтобы Часовой Яр не отдать врагу. Пока ситуация очень сложная, но контролируемая, никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел. пока, чтобы они не продвинулись в жилую застройку, потому что при превосходстве противника в пехоте, в живой силе, довести ситуацию до уличных боев нельзя, потому что это будет сложно. Задача – выбивать их на подходе к Часовому Яру в лесополосах, это мы и делаем. Артиллерия и БПЛА работают в этом направлении", — сказал он.

"У них достаточно сил и средств, чтобы штурмовать Часовой Яр, поэтому в условиях дефицита вооружений с нашей стороны мы стараемся хитростью, мастерством их побеждать. Это и дистанционное минирование, артиллерия, кассетные боеприпасы — все, что имеем, применяем, чтобы остановить врага на подходах к Часовому Яру. Сейчас эта задача выполняется", — отметил военный.

Напомним, заместитель главы ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Economist 2 мая сказал, что первая попытка дестабилизировать Украину сводится к военным операциям, направленным на то, чтобы воспользоваться текущей нехваткой материального обеспечения и личного состава. Он также сказал, что захват Часового Яра – это вопрос времени.

По оценкам ISW, у российских войск там больше возможностей, чтобы достичь операционно значимых целей.

"И хотя падение города, скорее всего, вопрос времени, все же ВС РФ не захватят его сегодня или завтра. Все будет зависеть от имеющихся в ВСУ резервов", – считают эксперты.

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