Оккупанты давят в Харьковской области, но ВСУ контратакуют — ISW

Силы обороны Украины осуществили контратаку к северу и северо-востоку от города Харькова.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле Глубокого, и готовились контратаковать в Волчанске 8 и 9 июня.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ якобы захватили несколько украинских позиций и продвинулись в районе Липцев, а затем начали штурм агрегатного завода в Волчанске.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня заявил, что оккупантам не удалось успешно совершить наступательные операции на севере Харьковской области, и что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в этом районе.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 9 июня отметил, что войска РФ не добились значительного прогресса на севере Харьковской области за последние дни.

Напомним, РФ перебрасывает войска из Херсонщины на Харьковщину, поскольку ее войска здесь сильно погрязли и нужно подкрепление.

ВС РФ штурмуют украинскую линию обороны в Харьковской области в трех точках. Под Купянском враг наступает с двух направлений, подвергается сопротивлению Сил обороны, но продолжает атаковать.

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