Оккупанты даже минируют дороги, которые сами "согласовывали" для гуманитарного коридора — Зеленский

Готовы людей вывозить только под камерами своих пропагандистов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как российские военные цинично поступают в отношении оказавшихся в осаде людей. Они не просто не дают коридора для вывоза, но и создают смертельную опасность.

Об этом он рассказал в вечернем обращении 7 марта.

«Была договоренность о гуманитарном коридоре, вместо нее сработали российские танки, Грады, мины. Они даже заминировали дорогу, согласованную для подвоза продуктов и лекарств для людей, для детей в Мариуполь. Они уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей», – отметил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского вечером 12-го дня войны. «Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне!». Обращение Президента Украины Владимира Зеленского вечером 12-го дня войны. Опубликован Офис Президента Украины Понедельник, 7 марта 2022 г.

Однако он подчеркнул, что российская пропаганда не остается в стороне от этого и оккупанты создают для своих журналистов картинку «освободителей».

"Но до этого они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию, на несколько десятков человек. Не столько в Россию, сколько к пропагандистам, к ним на телекамеру. Мол, вот кто спасает… Просто цинизм, просто пропаганда, ничего большего. Никакого гуманитарного смысла", – добавил Зеленский.