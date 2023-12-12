Оккупанты "демилитаризовали" учебное заведение в Херсоне: фото с последствиями

Поврежден фасад, кровля и помещения здания.
Российские войска нанесли удар по Херсону 12 декабря, попав по образовательному учреждению.
Об этом глава Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил в Сети.
"Армия рф ударила по Херсону. Было попадание в образовательное учреждение", — указано в заявлении.
В результате вражеской атаки в здании учебного заведения поврежден фасад и кровля. Есть разрушения в помещениях.
Прокудин также выложил фото с последствиями обстрела.
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Напомним, оккупанты также утром 12 декабря обстреляли из артиллерии Купянск, нанеся разрушения. В результате атаки погиб один пожилой мужчина. Еще один – был ранен.
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